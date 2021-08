Instagram ha reculado y considera que no se debe censurar el arte, por lo que permitirá la publicación en la red social del cartel de 'Madres Paralelas', la nueva película de Almodóvar. Un diseño creado por Javier Jaén en el que aparece un pezón del que cuelga una gota de leche materna. Antes de confirmar esta noticia, Instagram censuró al propio autor la exhibición de este cartel en su cuenta personal. Por eso, en Más Vale Tarde hemos querido hablar con él acerca de esta polémica.

"Es de agradecer que una corporación de este nivel baje a dar la cara y a ponerse en contacto, porque yo cuando colgué el cartel el lunes se borró a las pocas horas y se me acusó de subir un contenido erótico y sexual, y no había manera de poder reportar eso y pedir explicaciones", ha explicado Jaén, que ha reconocido que en la tarde de este martes lo intentó nuevamente, y nuevamente el cartel fue borrado, amenazándole con cerrarle la cuenta si vuelve a subir este contenido: "Por supuesto, sin la posibilidad de hablar con nadie".

El ilustrador ha agradecido toda la presión ejercida por numerosos usuarios que han compartido de forma masiva su obra, "poniendo sobre la mesa un debate sobre unas políticas que no son de este tiempo". Pero, más allá del caso de Jaén, ¿puede volver a darse esta censura con otras imágenes que no sean consideradas 'arte'? "Esto lo estoy viviendo desde el privilegio, y no he podido evitar pensar en todas esas personas que no tienen la protección que yo he tenido y a las que les están diciendo que su cuerpo está mal y que es peligroso, que es censurable o pornográfico".

"Hay mucho que hacer. Mi caso ha sido una excepción muy particular", ha añadido el ilustrador. ¿Todo esto está automatizado? ¿Tiene que ver con algoritmos o hay una persona concreta que vigila esto? Jaén ha respondido con otra pregunta y con una reflexión: "¿Quién ha programado ese algoritmo? Creo que funcionan a partir de denuncias, pero sabemos que siempre hay una persona detrás. Ellos alegan que la tecnología no puede discernir bien el contexto, pero que lo cambien, porque el contexto lo es todo".