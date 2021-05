Isabel Gemio se ha mostrado "emocionada" tras la vacunación de su hijo Gustavo, con distrofia muscular. Un momento que ha querido compartir mediante un vídeo en el que, además, pedía la liberación de las patentes de la vacuna de Pfizer.

Según ha explicado la periodista, el joven no ha padecido ningún síntoma grave. "Está feliz y todos estamos mucho más tranquilos", ha asegurado Gemio, que ha insistido en que muchas familias como la suya optaron por aislarse con la llegada de la pandemia: "Nosotros prácticamente seguimos confinados, yo salgo para lo imprescindible".

Además, ha reiterado que "la primera dosis no es suficiente" y, por tanto, "para esas personas para las que un simple constipado puede terminar en neumonía, no se sabe cómo reaccionaría el contagio teniendo solo una dosis".

En este sentido, ha querido denunciar públicamente el retraso en la vacunación de cuidadores de personas con discapacidad. "Nos han dicho que está en una lista y que no saben cuándo le puede tocar y está en contacto continuo con mi hijo", ha lamentado.

Tampoco ha querido olvidarse de los países más desfavorecidos. "Estamos todos interconectados con todos, por lo que no podemos quedarnos tranquilos con que solo nosotros nos estemos vacunando", ha asegurado la periodista, que ha recordado que desde la India llegan muchos medicamentos que, en caso de colapsar, podría suponer un problema para Europa.

"Lo de liberar las patentes no sé cómo no se ha hecho ya", ha insistido Gemio, que ha lamentado que las farmacéuticas y los laboratorios no aprovechen la gran oportunidad de limpiar su imagen: "Deberían decir 'vamos a ayudar a que los países más pobres puedan vacunar a su población'". Así, ha recordado que estamos "en una emergencia mundial" en la que "todos dependemos de todos".