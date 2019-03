Los ingenieros que han abierto WhatsApp: “No tiene las medidas para validar que el remitente es quien dice ser”

Pablo San Emeterio y Jaime Sánchez han sido los españoles que han roto la seguridad de WhatsApp y que ha desvelado un fallo muy grave de la popular red social. Aseguran que “no hace falta ser un gran experto para romper la seguridad de WhatsApp”.

Este fallo puede tener consecuencias legales, ya que los mensajes que uno podría presentar como prueba ante un tribunal podrían carecer de legitimidad. “Si los peritos determinan que ese mensaje que presentas no tiene validez, esos mensajes se retirarían”, asegura Jaime.

“Llevamos dos años comunicando errores a WhatsApp y no nos contestan”, asegura Pablo, que nos da junto a su compañero consejos para que nuestra seguridad no se vea perjudicada en el móvil, como no meternos en redes Wi-Fi abiertas sin cuidado, compartir datos privados por medios inseguros o comprobar los permisos de las aplicaciones que descargamos.