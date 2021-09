Toribio León es el dueño de una casa situada en la Cumbre Vieja de La Palma. Su domicilio se presentó como un símbolo de la resistencia a las embestidas de la lava al mantenerse erguido entre dos ríos de rocas incandescentes. Sin embargo, Toribio se encuentra actualmente sumido en la incertidumbre tras la frenética actividad de la erupción en las últimas horas.

"Ya es que me da igual que esté o no esté, porque la lava se pegó totalmente a la casa, donde había ventanas, por lo que posiblemente se haya incendiado por dentro", ha explicado el vecino a Más Vale Tarde. Por este motivo, ha pedido "ayudas económicas para poder emprender otra vida": "Dejé toda mi vida allí, y yo no tenía mi casa asegurada, sí legalizada... pero aquí no es tanta la gente que la tiene asegurada".