Ignacio Escolar, director de 'eldiario.es', ha afirmado que "hace tiempo que no existe ninguna relación entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón", ante la posibilidad de que se encuentren en la manifestación por la huelga climática y tras darse a conocer que los dos principales dirigentes de Podemos en la región de Murcia se unen a Errejón en Más País y que, además, EQUO ha aprobado concurrir a las elecciones del 10-N con Errejón tras romper con Unidas Podemos.

"Esta irrupción de Errejón, aunque era muy comentada en los medios, en la dirección de Podemos no creían que iba a pasar. Iglesias apostó a que a Errejón no le iba a dar tiempo y no iba a poder entrar y para él ha sido una sorpresa inesperada no solo que sí, sino que además lo hace con dos aliados importantes como EQUO y Murcia", ha indicado Escolar.

Asimismo, el director de 'eldiario.es' ha señalado que lo que está ocurriendo en Andalucía (en referencia a las declaraciones de Teresa Rodríguez en las que dijo que quería una alianza entre las izquierdas, pero al mismo tiempo, descolgarse del nombre de Podemos), es que "Rodríguez y el sector anticapitalista están intentando construir desde hace tiempo un partido dentro de Podemos puramente andaluz porque los anticapitalistas son la mayoría en Andalucía".

"Lo que no creo es que esta oferta que hace Teresa Rodríguez de proponer a Más País que vayan con ellos y buscar una casa común vaya a ningún lado porque Rodríguez y los anticapitalistas controlan a la mayoría, pero no todo", ha manifestado Escolar, quien ha asegurado que, sin embargo, lo que ha ocurrido en Murcia, puede darse en Baleares porque, según ha declarado, "allí domina el 'errejonismo'".