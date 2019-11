Entrevista a Juan Carlos Rodríguez Ibarra en Más Vale Tarde. Pide a Sánchez que aclare qué significa pactar con Podemos y las líneas rojas que se van a establecer con los independentistas. "No critico a Sánchez porque cambie de opinión. Critico que no lo expliquen".

Ibarra muestra su preocupación por los "nacionalismos extremos" de cara a la próxima legislatura, reconoce que es algo que le produce mayor incertidumbre que el auge de Vox. Preguntado por una posible gran coalición entre PP y PSOE, Ibarra rechaza que los socialistas acepten chantajes y pide a los populares "que ocupen el espacio de centro".

Al expresidente de Extremadura le gustaría que Pablo Iglesias explicara a los españoles "qué es Podemos". "¿Son comunistas? ¿Son bolivarianos? ¿Qué son? No me puedo fiar de un partido que no dice lo que es", añade.

El próximo sábado el PSOE preguntará a su militancia sobre el acuerdo de Gobierno progresista de coalición con Unidas Podemos. Ibarra se muestra contrario a realizar "consultas fallidas que generen frustración en los militantes" y defiende la necesidad de conocer el acuerdo en detalle para poder votar con criterio.

"No sé exactamente qué es lo que se va pactar y no voy a comprometer mi voto. Ese Gobierno puede ser bueno o malo para España", añade. Así, Ibarra ha recomendado a Pedro Sánchez que dé a conocer en un Comité Federal los puntos básicos en los que se basa ese acuerdo.