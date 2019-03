Giménez-Barriocanal: "La iglesia jamás ha exigido un régimen especial o privilegiado"

CONSIDERA QUE DEBERÍAN CAMBIARSE LAS CONDICIONES PARA TODOS LOS BENEFICIARIOS

A razón de la conversión del seminario de Vic en un hotel con gimnasio y spa que no paga IBI, en este caso por valor de 90.000 euros, el vicesecretario económico de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez-Barriocanal, asegura que la iglesia no tiene "ningún tipo de privilegio fiscal por ser iglesia, sino por estar dentro de las entidades no lucrativas". En este sentido, Giménez-Barriocanal asegura que "si el seminario de Vic ha dejado de serlo, se debe pagar el IBI". Giménez-Barriocanal ha concluído diciendo que si lo que se busca es cambiar esta condición, "cámbiese, pero también para todos aquellos que son beneficiarios de la ley 49/2002".