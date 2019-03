Garea: "Es sospechoso que una empresa contrate a Pujalte con los economistas que hay"

Preguntado por las labores de los políticos, Garea ha apuntado que "son empresas que viven de obra civil que da la Administración" y ha añadido que la empresa que contrató a Pujalte se reunía cada 15 días con él, le pregunta "cómo veía la situación económica y cobraba 5.000 euros".

Sobra las explicaciones de Martínez Pujalte, defendiendo la legalidad de su trabajo, Garea ha respondido que "no se habla de un concepto de ilegalidad, sino de deducir si es moral o no recibir un dinero de una empresa que vive de la Administración". Asimsimo, ha destacado que no se ha podido comprobar si "Pujalte intervino para obtener contratos, pero es sospechoso que esta empresa, con los economistas que hay, contrate a Pujalte".

El periodista ha subrayado que la empresa que contrató a Pujalte contrató a la diputada Ana Torme, que trabaja como asesora y es licenciada en Geografía e Historia.