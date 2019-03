F. Garea: "Rajoy también defendió en su día a Fabra, Camps o Bárcenas"

Fernando Garea, periodista de 'El País', se queda con la defensa de la infanta Cristina como titular de la entrevista a Mariano Rajoy en Antena 3. "No es habitual que un presidente del Gobierno se inmiscuya en un proceso penal, en el que está pendiente la decisión sobre una ciudadana española".

Garea recuerda que las palabras de Rajoy no son novedosas, "ya que dijo lo mismo sobre Carlos Fabra, Francisco Camps y el propio Luis Bárcenas". El periodista asegura que no se puede desdoblar la opinión de Mariano Rajoy con la del presidente del Gobierno. "Fue entrevistado como presidente del Gobierno, y desde su posición institucional no debe meterse en un proceso penal concreto".

Fernando Garea considera que, con el tema de Cataluña, Rajoy sí se mostró rotundo y contundente. Sin embargo, cree que Rajoy tiene pendiente "el jardín" en el que se ha metido su Gobierno con la reforma de la ley del aborto.