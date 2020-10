La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvió a desmarcarse de sus homólogos de Castilla y León y Castilla-La Mancha, que tras la reunión conjunta para debatir aplicar el cierre perimetral de las regiones de forma coordinada, ordenaron confinamiento en sus regiones. Madrid pidió poder hacerlo solo para los días que coinciden con los próximos puentes. Sobre ello ha hablado Emiliano García page, presidente de Castilla-La Mancha, en MVT.

Considera que "no tiene sentido" lo que cree que es un "empeño en llevar la contraria al Estado" de manera continua. "La ciudadanía no se merece que estemos en esta ensalada de dimes y diretes. El virus es muy agresivo, hace mucho daño y no es compatible que la gente que pide un mensaje único y nacional, sin embargo ahora parece que hay un empeño en llevar la contraria al Estado", dice refiriéndose al Partido Popular y, concretamente, al Gobierno de Madrid.

Así, ha criticado la decisión de la Comunidad de Madrid, y cree que no solo es perjudicial para las regiones vecinas, sino para la propia región de Madrid. "Madrid está muy afectada. No es que estemos con miedo a que vengan los madrileños, es que se puede dar el caso de que millones personas salgan de Madrid, algunos tendrían hasta motivos políticos para hacerlo, y a la vuelta introducir más virus y contagios en la Comunidad de Madrid", ha indicado.

También ha subrayado que no se trata de una posición ideológica, pues comunidades de diferentes signos políticos han aprobado el cierre. "Hay muchos Madrid, y el de ayer era diferente en la reunión y en la rueda de prensa", ha lamentado.

García-Page también ha defendido que "merece más la pena equivocarse todos juntos en confinar 15 días que estar a verlas venir".

Advirtieron a Ayuso que no podía confinarse "por días"

El presidente de Castilla-La Mancha ha criticado además que hubo un acuerdo en el planteamiento sobre la necesidad de reducir la movilidad, aunque luego no se tomase una decisión conjunta. "Tuvimos un planteamiento de acuerdo, que es que la movilidad es la única clave para acabar con el virus [..] Cuando Madrid plantea que el riesgo puede estar en los puentes porque se producen millones de desplazamientos está asumiendo el planteamiento".

Así, García-Page defiende que hicieron saber en la reunión que la legislación prevé mínimo siete días para cerrar un territorio, por lo que no "terminaron de entender" (él y Mañueco) el planteamiento por días que proponía Madrid. "La ley plantea siete días naturales y no lo hace de manera caprichosa. La propia Comunidad de Madrid cuando confina a alguien en su casa lo hace durante 14 días".