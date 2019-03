Fernando Trueba: "Espero que algún día tengamos políticos que pelean por sus industrias sin necesidad de mendigar"

El director Fernando Trueba ha sido condecorado con el Premio Nacional de Cinematografía tras una trayectoria de premios, con un Oscar y nueve Premios Goya en sus vitrinas. "Yo no me dedico a pensar en si me van a caer los premios, cuando tienes una película reciente que se va a estrenar y que los premios pueden ayudar a que se publicite todos somos más sensibles a esas cosas", afirma.

El autor de joyas como 'Belle Époque' o 'La niña de tus ojos' ha sido galardonado por, entre otras cosas, su defensa de la profesión cinematográfica, ejercicio que pasa por exigir una rebaja del IVA cultural impuesto por el ministro Montoro.

"Montoro nunca ha dicho cosas que sea buenas para la cultura"

"Montoro nunca ha dicho cosas que sea buenas para la cultura, sólo ha dicho cosas negativas. Podría empezar por bajar el IVA cultural y además los incentivos que está dando para algunas productoras extranjeras rueden en España debería darlo también a las productoras españolas”, reflexiona Fernando Trueba. "El cine americano probablemente no necesita la ayuda de Montoro, aunque no la van a rechazar porque no son tontos".

El cineasta madrileño utiliza una metáfora para explicar la relación entre cine y política de nuestro país: "El político que está en el poder es el que tiene el botijo con el agua, si tienes que beber se lo tienes que pedir de rodillas y si él quiere te dará. Espero que algún día tengamos políticos como los que hay en Francia, Alemania o EEUU que pelean por sus industrias sin que tengamos que mendigar", anhela.

Fernando Trueba ahora en la cuestión política en 'MVT' y habla sobre Manuela Carmena, a quien dio su voto en las últimas elecciones municipales. "No hablo de alguien en sus primeros 30 días, es como pedir una valoración de una película que está en su primera semana de rodaje. Hay que esperar que la acaben de rodar, que la monten y que la estrenen".