Eugenia: "Oriol Junqueras no me convenció ideológicamente en ningún momento"

Eugenia Parejo, sevillana jubilada, anfitriona de Jordi Évole y Oriol Junqueras en 'Salvados', ha hablado con 'Más Vale Tarde' sobre la grabación del programa. Al respecto, ha dicho que tras la emisión de 'Salvados', mandó un mensaje a Junqueras "diciéndole que estaba estupendo y él respondió que había sido un programa fantástico".



Sobre la pregunta de Junqueras acerca de si los vecinos de Eugenia estaban contentos, ella ha respondido que sí: "A mis vecinos les ha encantado, están contentos".



Asimismo, Eugenia ha dicho que fue una "experiencia bonita, fue algo relajado y tranquilo. Oriol es cercano, buen conversador e intenta llevar el agua a su terreno como buen político". Además, ha añadido que sus hijos "lo pasaron muy bien". Además, ha explicado que Jordi les dijo que hablaran libremente: "La entrevista fue espontána, sin guión, dijimos lo que se nos ocurría".

Eugenia ha destacado que Oriol Junqueras no le convenció ideológicamente, "sigo pensando exactamente igual que pensaba, me encantan los catalenes como son, no me gusta lo de la independencia pero tienen derecho a una consulta".

Preguntada por si se va a presentar por Podemos en Sevilla, Eugenia ha contestado que "de ninguna manera", aunque ha añadido que se siente "orgullosísima" de haberle votado porque le parecen geniales "de momento, a pesar de no saber lo que luego pasará".