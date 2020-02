La Familia Real ha actualizado su imagen oficial de la mano de la fotógrafa Estela de Castro, quien ha asegurado que ha tenido "total libertad" a la hora de retratar al rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

"Me llamaron y me dijeron: 'Este es tu proyecto. Te llamamos como autora y tú tienes que decidir dónde y cómo se ponen, qué luz se utiliza, en qué espacio... todo'. He decidido, incluso, algunos de los colores", ha explicado.

Una confianza "desde el principio hasta el final" que ha ido acompañada de una gran predisposición por parte de la Familia Real. "Todos se han dejado llevar mucho. Me ha sorprendido, porque a mí me gusta liderar y todo ha ido perfecto", ha apuntado Estela de Castro.

Siguiendo su estilo habitual, ha plasmado en este trabajo su "forma de mirar, de componer, de utilizar la luz y de tratar a las personas" a las que fotografía.

La cercanía de la Familia Real

Tal y como ha señalado, "lo que se quería pretender con estos retratos que fueran cercanos". "Cuando estás con ellos sientes esa cercanía y naturalidad que tienen y quería que se reflejara", ha expresado la fotógrafa.

"Son personas con las que puedes estar súper a gusto y que te lo ponen muy muy fácil, la verdad", ha añadido.

Para asegurarse de que realizaba un buen trabajo, llevó a cabo varias pruebas previas con personas que tuvieran una altura parecida a los miembros de la Familia Real como Felipe VI.

"El rey mide 1,98 metros y, al hacer las fotos en un espacio en el que había elementos, si probaba con una persona que midiese 1,70 metros, corría el riesgo de que al poner al rey le saliera, por ejemplo, algo de la cabeza", ha explicado.

No hay mucho material

Por otro lado, la fotógrafa ha señalado que "no hay muchísimo material" porque ella, aunque haya realizado estos retratos en digital, "casi siempre" trabaja en analógico.

"Estoy acostumbrada a disparar muy poco y a pensar mucho", ha indicado. Si bien "se hicieron algunas fotos más familiares, de manera más improvisada", ha destacado que decidió regalárselas y no publicarlas.

Estela de Castro ha expresado su satisfacción con el trabajo y ha asegurado que "volvería a hacerlo". "Me ha gustado mucho el trato que he tenido desde el primer día con todas las personas con las que he trabajado allí", ha afirmado.

"Me ha encantado conocer a los reyes y esa cercanía que tienen. Me he sentido muy querida y que confiaban en mí, que para mí es importante", ha concluido.