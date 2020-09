¿Quién está al mando de la gestión de la epidemia de coronavirus que está arrasando la Comunidad de Madrid? Es la pregunta que la presentadora de Más Vale Tarde, Mamen Mendizábal, ha lanzado al portavoz de Más País, Íñigo Errejón. "Es evidente que nadie", ha asegurado el dirigente, y ha añadido: "Tengo la sensación de que, últimamente, en España la política está envuelta en humo".

"¿Qué ha hecho el Gobierno de Ayuso sostenido por Ciudadanos y por Vox? Lo único que ha hecho ha sido castigar doblemente a quienes viven en el sur de Madrid, en los barrios más humildes", ha manifestado Errejón, que ha destacado, entre otras cuestiones, que "no se han contratado rastreadores, no se ha reforzado la atención primaria ni las UCI y no se han recuperado cosas externalizadas a la privada para ponerlas a disposición de la pública".

Así, el portavoz de Más País ha insistido en que "no hay un Gobierno en la Comunidad de Madrid, sino un desastre". En este sentido, ha afirmado que esperaba que “el Gobierno nacional hubiera tomado cartas en el asunto”. Errejón ha incidido en que "esto no es un problema de los madrileños, sino español, porque lo que está pasando en Madrid va a afectar al resto del país".

Errejón ha considerado que "es posible que en Madrid haga falta una fase 1, la declaración del estado de alarma". Frente a ello, ha señalado que "lo único" que que ha visto del Gobierno nacional en Madrid es "un comportamiento inexplicable por parte de los antidisturbios de la Policía Nacional en Vallecas". A este respecto, ha precisado: "Este comportamiento nunca ha sucedido en el Barrio de Salamanca. No sé por qué hay un trato diferente en Madrid según donde se concentra uno".

"Parece que si te concentras en Vallecas te pegan y si te concentras en el barrio de Salamanca te aplauden”, ha insistido el dirigente político, que ha tachado los sucesos de "barbaridad" y ha anunciado que su grupo parlamentario preguntará al Gobierno "por qué ha pasado esto". Errejón se ha preguntado si el derecho a manifestarse en España "va por barrios": "Si vives en un barrio caro, se te respeta perfectamente, y si vives en un barrio humilde, sin que haya una provocación previa, la Policía empieza a cargar".