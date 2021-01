José Antonio López Guerrero, director del grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, advierte de la gravedad de la situación epidemiológica y la falta de medidas para contener la pandemia de coronavirus. Este miércoles, España vuelve a notificar más de 40.000 casos de coronavirus y la Incidencia Acumulada (IA) roza los 900. "Tenemos una pandemia dentro de la pandemia", asegura además sobre la nueva variante británica de COVID-19.

Pero la situación, reconoce, no nos pilla por sorpresa: "No podemos decir que no lo veíamos venir, porque hemos tenido un año para coger experiencia y hacer los deberes", que tienen que ver con reforzar rastreadores y Atención Primaria. "No veo que eso conlleve el cambio del estado de alarma que muchas comunidades, con razón, han pedido", insiste, sobre la falta de medidas.

También Olga Mediano, médica, señala el aumento de la presión hospitalaria, "al borde del colapso". "La estrategia de llevar los hospitales al límite ya hemos visto que no funciona porque conlleva muchas muertes", afirma.

La experta apunta que la única manera de bajar la Incidencia Acumulada de forma drástica es mediante un confinamiento domiciliario. "Si estamos dispuesto a pagar ese precio, adelante. Lo llevamos pagando", dice tajante.