El sanitario César Carballo, médico de urgencias del Hospital Ramón y Cajal, ha lamentado en Más Vale Tarde lo que él mismo ha catalogado como "crónica de una muerte anunciada". El experto ha querido enviar un mensaje a todos los gestores, independientemente de "los colores", por no haber frenado a tiempo otra subida de casos y muertes por COVID.

"Cuando vienen los puentes la gente se relaja y vienen estas cosas. Lo hemos visto en verano y lo vamos a ver ahora", ha explicado el sanitario, que ha asegurado que a pesar de que ya ponemos mira en la vacuna, éstas "no van a llegar para todo el mundo hasta verano".

"Vamos a tener un 11-M diario de aquí al 31 de diciembre, y me he quedado corto", ha reiterado Carballo, que ha asegurado que es "lo que hemos elegido": "Hemos elegido seguir con estas medidas, con estas restricciones y el efecto son 300 muertos".

En este sentido, el sanitario ha querido enviar un mensaje a los políticos y ha rehusado de culpar a la gente: "Legislen ustedes, hagan lo que tienen que hacer. Tienen armas a su disposición, úsenlas".

El médico ha afirmado que siguiendo su criterio hace meses que ya habría tomado "un confinamiento diferente al que tuvimos en marzo": "Saliendo a la calle, que solo durase dos semanas y que restringiera el interior, que es donde se ha demostrado que se propaga el virus". "Queremos abrir la mano en Navidad sin haber querido hacer un sacrificio antes", ha reiterado.

Carballo también ha hecho una férrea crítica a la sanidad pública española. Según el doctor, "sacamos pecho de nuestra sanidad diciendo que teníamos la mejor sanidad del mundo y era mentira. No tenemos la mejor sanidad del mundo, ni de lejos. La sanidad que tenemos ya no es de tipo A, es de tipo B, y no es de tipo C porque los profesionales nos hemos empeñado en que sea de tipo B".

Algo que ha ejemplificado con las carencias en sectores concretos: "Si viene una crisis fallan las costuras. La primaria está absolutamente desangelada. No se ha invertido en ese sistema desde hace 12 años, desde la crisis. Ahora nos va a costar mucho, no vamos a encontrar médicos para hacer atractiva otra vez Primaria o Urgencias", ha añadido.

Además, Carballo también ha cargado contra la apertura del Hospital Isabel Zendal, que actualmente tiene 150 sanitarios y 8 pacientes. "A ningún técnico que se le preguntara que si era una buena medida hacer un nuevo hospital te hubiera dicho que sí. Nadie. A nadie se lo he escuchado", ha asegurado el doctor, que ha explicado que él hubiera hecho un "hospital limpio" y no uno sucio". "Hubiera hecho un hospital limpio para operar a la gente que lleva meses de retraso en sus operaciones", ha explicado.