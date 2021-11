El incremento de la incidencia acumulada en algunas comunidades autónomas ha hecho saltar las alarmas. De hecho, algunos gobierno regionales ya plantean medidas o restricciones para animar a la vacunación en las mismas. Sin embargo, Juan José Badiola, experto en enfermedades emergentes, ha indicado que "se está haciendo demasiado hincapié en el porcentaje de vacunados en un país en el que es muy elevado".

En este sentido, ha indicado que el verdadero problema de España en la lucha contra el COVID es otro: "La gente ha tenido una percepción de que la vacunación significaba el fin de la pandemia".

Algo, ha dicho, que no ha sido así: "La vacunación ha tenido un efecto muy favorable en que la enfermedad no sea grave, pero no evita los contagios". "Creo que eso unido a que todas las medidas se han eliminado ha provocado una nueva ola.

Un aumento de contagios que, ha indicado Badiola, se ha producido justo en el mismo momento temporal en el que se produjo la segunda ola en 2020: "No en la misma dimensión debido a la vacunación, pero está el frío, la determinada forma de comportarse, la densidad de población...".

"Es un conjunto de medidas que habría que estudiar bien. Apostar todo al pasaporte COVID es una medida que puede llevar a una falsa situación de pensar que puede solucionar el problema", ha aseverado.