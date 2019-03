Diputado de León: "Carrasco me confesó que se reforzaba su seguridad por amenazas"

Matías Llorente es diputado de la provincia de León y conocía que se había reforzado la seguridad en la Diputación. "De la noche a la mañana vimos como en el despacho personal de la presidenta se incrementó un guarda jurado. Ante esta situación hice una pregunta en el pleno y en el pleno se me contestó. Luego se me llamó aparte y me dijo que era porque había algún problema. Ante esa situación no quise preguntar más", explica Llorente.

Este diputado cuenta que Isabel Carrasco nunca exteriorizó que se sintiera amenazada. "Siguió haciendo vida normal y visitando los pueblos como hacía anteriormente. El problema lo vivía quizás con muy poca gente".

"Yo la forma de plantear la política y los enfrentamientos verbales que pudiera tener con Isabel Carrasco siempre se los dije en vida. A mí me gusta hablar con las personas en vida. Cuando se está en un cargo político como el de esta persona, yo diría que en estos últimos dos años hubo un cambio mayor y más apertura", afirma Llorente.

El diputado leonés cuenta que su relación con Carrasco era una relación humana. "Teníamos nuestras discusiones dentro del enfrentamiento en el pleno a nivel político, luego no había nada más".