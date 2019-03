"La concertina es lesiva, cruel y lo único que hace es derivar el problema a otros países"

"Nosotros vimos que las personas que intentaron saltar la valla y que se habían trabado con la concertina habían sufrido lesiones realmente graves. Las concertinas producen cortes bastante profundos y su diseño es para producir este tipo de heridas", explica Miguel Ángel Calderón es portavoz de Amnistía Internacional.

El equipo que trabaja con Jorge Fernández Díaz tiene un argumento recurrente para justificar estas cuchillas, asegurando que se utilizan en otros países de nuestro entorno. "Que estas concertinas se utilicen en otros países no es un argumento. Las concertinas efectivamente producen lesiones bastante graves y para nosotros nos es indiferente que se coloquen en más lugares.

¿Sirven estás concertinas para frenar la inmigración ilegal? En opinión de Amnistía Internacional, no sirven. Las concertinas no son un método eficaz para frenar la inmigración irregular. Es ineficaz pero sobre todo es lesivo para las personas, cruel y lo único que hace es derivar el problema a otros lugares. Las personas que están intentando acceder a España no lo están intentando en muchos casos por placer, lo hacen por pura necesidad.