Carolina Punset, tras abandonar Ciudadanos: "Yo no soy de sacar la bandera española ni de dar besitos a Marta Sánchez"

ASEGURA QUE C'S "RECOGE AGRUPACIONES ENTERAS DEL PP"

Carolina Punset ha abandonado Ciudadanos por la deriva ideológica "ultraliberal" del partido. La eurodiputada asegura que la formación naranja "nació como un partido de centro-izquierda no nacionalista". "Yo no sé el partido en el que me metí, pero yo no soy de contraponer un nacionalismo identitario y excluyente".