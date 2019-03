Carolina Punset: "Toni Cantó ha defendido con dignidad valores que Ciudadanos comparte"

Cantó dijo en su día que se sentía lejos de Ciudadanos por dos motivos, porque en la Comunidad Valenciana se nutría principalmente de gente del PP y porque la persona que habían puesto al frente en esta región gobernaba ya con el Partido Popular. "Para mí eso es transfuguismo y está feo", afirmaba.

"Esas declaraciones se hicieron en un contexto en el que Toni Cantó decía muchas cosas que no pensaba, que era el contexto de la campaña electoral. Las acusaciones que hizo aquel día eran tan injustificadas que nadie se las creía. Él me llamó tránsfuga porque yo he estado trabajando desde una plataforma municipal durante 8 años y al mismo tiempo me he incorporado a Ciudadanos", cuenta Carolina Punset.

La portavoz de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana afirmó que UPyD y su agrupación eran "primos hermanos", sin embargo cree que puede haber roces en asuntos como en la visión de la ecología. "Yo soy una persona muy concienciada con los temas ambientales y la postura de UPyD en estos temas era terrible, yo creo que Ciudadanos sí apuesta por el medio ambiente. Toni Cantó es una persona con sensibilidad ambiental hasta donde le conozco", puntualiza.

Punset cree que Toni Cantó sumará en su partido ya que ha defendido en foros políticos como el Congreso "valores que Ciudadanos comparte". "Él estuvo afiliado a Ciudadanos antes de UPyD y ahora vuelve", cuenta la concejal en el Ayuntamiento de Altea.