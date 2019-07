Además de los acuerdos que ocupan estos días para lograr conformar Gobierno, en España hay otros pactos que preocupan en la derecha.

Ni Murcia está cerrada, ni la Comunidad de Madrid. Allí, Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a presidir la Comunidad, denuncia las contradicciones de Ciudadanos y Vox: "Se entienden todos los días y llegan a acuerdos en la Mesa de la Asamblea, que es la gran mesa en la que van a estar juntos pleno a pleno durante cuatro años", defendía Isabel Díaz Ayuso.

"Vox ha ayudado a Ciudadanos más de lo que piensan, gracias a ellos ha conseguido la presidencia", señalaba la 'popular'. En este sentido, Carlos Cué, corresponsal político de 'El País', asegura que tal y como lo explica Ayuso, "Ciudadanos está haciendo como que Vox no existe, y no es real. Gobierna en varios ayuntamientos gracias a los votos de Vox".

Por ello, hace un llamamiento a la formación de Albert Rivera: "Que nos dejen de engañar. Fingir que Vox no existe, no se aguanta más". "Es ridículo que estén todos los días negociando, que estén en la Mesa juntos pero puedan fingir como que no existen", ha añadido el periodista.

Además, Cué señala la relevancia del partido de Santiago Abascal "para que la derecha se haga con el poder en muchos puntos".