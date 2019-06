Carlos Carrizosa (Cs): "Todas las concejalías de Gobierno están repartidas en Madrid. No hay hueco para terceros"

Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, insiste en que su formación no está hablando con Vox: "Nosotros estamos hablando con el PP, que es lo que acordamos".

La presentadora, Mamen Mendizábal, recuerda que en Andalucía "han aceptado las concesiones que los de Vox pedían para que los Presupuestos saliesen adelante" y en el Ayuntamiento de Madrid, "por un lado el PP se sienta con Ciudadanos y por otro lado con Vox, pero sin los tres no se puede gobernar".

"En Andalucía no hemos aceptado condición ninguna. La violencia machista no se ha tocado ni un ápice, cogimos la Concejalía de Igualdad para que no hubiese ningún retroceso", reflexiona el político. "No ha habido, ni habrá transacción en los temas nucleares de los temas de defensa de los derechos ciudadanos", recalca.

En este sentido, asegura que no pactarán "ni con extremistas ni con nacionalistas", algo que el PSOE, cuenta, "sí ha pactado en Cataluña con nacionalistas extremos".

"No hay un pacto a tres. En el Ayuntamiento de Madrid, todas las concejalías de Gobierno están repartidas: cinco al PP y cuatro a Ciudadanos. No queda hueco para terceros", continúa el político.

Respecto a la política catalana...

Carrizosa explica que el separatismo "no tiene mayoría en Barcelona", y que de haber acordado un pacto entre el PSC y Ciudadanos, podrían haber ganado una alcaldía constitucionalista.

"Votar a Colau ha supuesto que en menos de 48 horas tengamos en la fachada del Ayuntamiento el lazo amarillo que dice que España es una dictadura y que tiene presos políticos", critica el político.