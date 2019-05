Borja Sémper, sobre el 26M: "Nos la jugamos todos, desde Pablo Casado hasta el último de los candidatos"

Borja Sémper, candidato del PP a la alcaldía de San Sebastián, ha aquejado que "lo normal" sea "lo extraordinario en estos momentos en la política": "Parece que intentar hacer política sin meter el dedo en el ojo al adversario es extraordinario".

"Se pueden contar cosas serias de una manera alegre y amable", ha reiterado el candidato popular, que ha asegurado que "a pesar de que las campañas son duras", se han "divertido mucho".

En los carteles del candidato por San Sebastián de la formación de Pablo Casado no hay ninguna referencia a su propio partido político, aunque Sémper asegura que no pretende engañar a nadie: "Me siento profundamente orgulloso de lo que ha hecho el Partido Popular, singularmente en el País Vasco, creo que podemos ir con la cabeza bien alta".

"Es decirle a la gente que en una ciudad, por encima de los partidos políticos, están los intereses de la ciudad", ha añadido, a lo que ha apostillado que quiere "representar a más gente que la propia del Partido Popular" y no será "rehén de ninguna lógica partidista".

Respecto al trato de los políticos con la detención de Josu Ternera, Sémper has asegurado que los políticos deben "tener más talla política después de la derrota de ETA": "Creo que debemos mirar hacia delante, aprender del pasado y corregir".

El candidato de San Sebastián también ha hecho alusión a la foto con Vox, respecto a la que ha apostillado que cree que el PP ha aprendido de la foto con la ultraderecha: "Vox representa un proyecto político opuesto al que representa el PP, que es un proyecto de centralidad".

El candidato por San Sebastián ha asegurado que el Partido Popular tiene que obtener un resultado bueno que le permita coger oxígeno tras las elecciones generales: "Nos la jugamos todos, desde Pablo Casado hasta el último de los candidatos del pueblo más pequeño de España".

Mamen Mendizábal también ha entrevistado al candidato a la Presidencia de Castilla La-Mancha por parte de Podemos, José García Molina, que ha asegurado que García-Page estaría más cómodo pactando con Ciudadanos.

Además, Ignacio Escolar ha analizado qué podrá deparar la jornada electoral del próximo 26 de mayo.