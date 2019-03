Baltasar Garzón: "No tengo intención de entrar en ninguna lista política"

EL JUEZ DESMIENTE EN 'MVT' SU VUELTA A LA POLÍTICA

En los últimos días se ha hablado mucho sobre una posible vuelta de Baltasar Garzón a la política, pero el juez ha negado esta hipótesis: "Animo y pido la participación política, pero yo no tengo intención de estar en ninguna lista. No sé lo que podrá pasar dentro de dos meses. Sin embargo, participar en política sí, entre otras cosas para borrar a este tipo de personas que utilizan la política para mentir y para no explicar qué hicieron cuando estuvieron en política".