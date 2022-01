¿Cómo está celebrando el rey emérito su 84 cumpleaños este 5 de enero? ¿Lo está festejando con alguien? Estas son algunas de las dudas que han aflorado en el debate de Más Vale Tarde poco después de conocer que sus hijas, las infantas Elena y Cristina, cancelaron a última hora su viaje a Abu Dabi para reunirse con el emérito, a quien parece pesarle la soledad y el silencio. Así lo ha apuntado en el programa la periodista Rosa Villacastín.

"Lo que me cuenta una persona le conoce mucho y tiene relación con el emérito es que hay mucha gente que está diciendo que habla con él, que le llama por teléfono y que este habla con todo el mundo. No es así", ha explicado Villacastín, que ha señalado que Juan Carlos I sí "está rodeado de un círculo de personas muy fieles, como empresarios españoles o periodistas, pero no es una persona pegada todo el día al teléfono".

Según ha precisado la periodista, el monarca "se cuida mucho de las palabras que pronuncia porque sabe que eso le puede llevar a situaciones muy complicadas con su propio hijo, que es al final el que le ha quitado el sueldo". ¿Le atormenta al rey este silencio? En este punto, el también periodista Antonio Maestre ha cogido el testigo para explicar claramente su postura: "Yo le ofrezco la posibilidad de que hable. Si quiere dar una entrevista, yo no tengo ningún problema".

"Él va a poder hablar de todo", ha insistido Maestre, que no obstante ha matizado: "Yo le voy a preguntar algunas cosas que a lo mejor otros no le preguntan y de las cuales igual no le interesa tanto hablar. Pero creo que el rey está callado porque el quiere, porque tiene muchas cosas que decirnos, muchas explicaciones que darnos".