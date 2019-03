Antonio Baños: "Tenemos un plan A, B, C y D, pero no los vamos a explicar aún"

EL LÍDER DE CUP HABLA SOBRE EL PROCESO SOBERANISTA

El líder de la CUP Antonio Baños ha hablado en Más Vale Tarde acerca del recurso que han presentado PP, PSC y Ciudadanos ante el Constitucional contra la resolución independentista. Baños ha asegurado que, en caso de haber una suspensión, tienen "un plan A, B, C y D". No obstante, dice que no los van a explicar aún.