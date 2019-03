Ángel Ibáñez: "Que no haya dudas, la obra está parada de momento"

Los vecinos de Gamonal quieren la paralización definitiva de las obras del bulevar. Creen que, cuando los medios se vayan, el alcalde continuará con las obras, pese a anunciar la paralización temporal del proyecto. Ángel Ibáñez, vicealcalde de Burgos, asegura que no hay motivo para la preocupación, y más tras el compromiso público del alcalde ante la prensa.

"Que no haya ningún tipo de duda: las obras están paradas, de momento". Ibáñez desconoce si los antidisturbios seguirán acudiendo al barrio, ya que "no es una competencia municipal". El vicealcalde asegura estar preocupado por el clima de tensión al que ha llegado la ciudad. "Esta situación no tiene precedentes, y nos genera una intranquilidad muy importante".

Ibáñez insiste en que la única intención del Ayuntamiento con el proyecto era mejorar la calidad de vida de los vecinos. "Los gobernantes de un Ayuntamiento velan por los ciudadanos y la mejoría de los barrios". Niega que Génova haya llamado al alcalde para pedirle la paralización de las obras.