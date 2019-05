Ángel Gabilondo: "No son nuestros aliados los que creen que la Ley de Violencia de Género no tiene tanto interés"

Ángel Gabilondo, candidato a la presidencia de Madrid por el PSOE, reivindica que Miquel Iceta es "una persona comprometida con España y Cataluña".

"Es un hombre de consensos y de acuerdos, nunca sería un obstáculo para una búsqueda de solución (para el conflicto catalán)", ha dicho, haciendo referencia al veto de los partidos independentistas a la hora de designar a Iceta como senador.

Preguntado por si tiene alguna línea roja a pactar con alguna formación tras las elecciones, Gabilondo mantiene que él está en contra de cualquier negociación con aquellos que proponen medidas fuera de la Constitución o de las leyes: "Los que pongan en cuestión el Estado de autonomías, los que piensan que hay que recentralizar el país, los que creen que la ley de violencia de género no tiene tanto interés, los que piensan que lo homosexuales no deben de tener todos los derechos... No son nuestros aliados", zanja.

Después de asegurar que su partido se presenta "sin ninguna coalición de gobierno", ha defendido que no excluyen a nadie. "La ciudadanía está pidiendo acuerdos para la transformación, hayan votado a quien hayan votado, por lo que a ellos les tendemos la mano", explica el candidato.

Respecto a si trabajará en la oposición, de no ganar las elecciones, Gabilondo destaca que su "compromiso con Madrid es efectivo, y si los ciudadanos piensan que puedo representarles encantado". Si no, pondrá su puesto a disposición del PSOE, "para que puedan formar otro proyecto", pero asegura que "nunca" se alejará del interés por el servicio público.