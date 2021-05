¿Quiere Andrea Levy que vuelva el toque de queda? Es la pregunta que Mamen Mendizábal ha lanzado en Más Vale Tarde a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid, que no ha dado una respuesta clara sobre su posición al respecto. "En estos momentos que se ha levantado el estado de alarma no veo necesario que el conjunto de la población tenga que tener medidas restrictivas a su movilidad, ya que el estado de alarma es una medida excepcional", ha apuntado, lanzando un dardo al Gobierno: "No se puede gobernar en la excepcionalidad durante 14 meses sin adoptar ninguna medida alternativa".

Mendizábal ha recordado a Levy que las comunidades autónomas pueden pedir el toque de queda para sus territorios si así lo desean, y a ello ha contestado la dirigente popular argumentando que "el toque de queda es una medida de restricción de la libertad" que depende de lo que fallen los tribunales superiores de justicia. "En caso de que tumben lo que quiere la comunidad autónoma, lo revisa el Supremo", ha añadido. Por ello, la presentadora de Más Vale Tarde le ha vuelto a preguntar.

"¿Quiere el toque de queda para Madrid? Porque el consejero de Justicia (Enrique López) dice que no", ha señalado Mendizábal. Andrea Levy ha vuelto a insistir en que ya llevamos varios meses en la "excepcionalidad", si bien ha añadido: "Dentro de unos meses -porque es una cuestión que va avanzando en función de cómo evolucionen los datos-, si es necesario, se puede volver a plantear". En cualquier caso, ha apuntado la concejala, lo que "nos sanará es la vacuna, no continuar con medidas excepcionales eternamente".

Levy también ha entrado a valorar las imágenes de irresponsabilidad que han tenido lugar este fin de semana, tras el fin del estado de alarma, con fiestas y aglomeraciones en varias ciudades españolas (entre ellas, Madrid). "Son muy negativas, pero el consumo irresponsable de alcohol es siempre nefasto; más aún ahora que, además de la borrachera, puedes contagiar a tu familia". Por ello, la dirigente del PP ha precisado que "la responsabilidad individual sigue siendo la mejor medida de protección".