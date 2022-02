"Si creéis que este va a ser un caso único, os confundís". Es la advertencia que el psicólogo Javier Urra ha lanzado sobre el menor parricida de Elche en Más Vale Tarde, donde ha analizado los pormenores del caso.

"Volverá a pasar", ha insistido el ex defensor del menor de la Comunidad de Madrid, que, aunque ha señalado que se trata de un "caso anecdótico", ha señalado que "los chicos ya no se educan solo con los padres y con la escuela". "¿Qué están mamando nuestros chicos?", ha planteado Urra.

Además, el especialista ha incidido en que "los adolescentes ahora no están formados para frustrarse", argumentando que la sociedad les ha "sobreprotegido". "Este chico posiblemente no aceptaba un 'no'", ha señalado. Puedes ver su análisis en el vídeo que ilustra estas líneas.