El equipo de denuncia de Más Vale Tarde ha destapado un 'engaño' a un consumidor desvelado por una extrabajadora de un club de viajes. El engaño trata de vender bonos de noches de hotel por teléfono. Sin embargo, tras dar la tarjeta para el pago y tratar de reservarlo, no pueden hacerlo.

Carmen Rubio asegura que se siente estafada. Recibió una llamada de una mujer amable que aseguraba que llamaba de parte de una amiga. Después, le ofreció un bono de noches de hotel por 250 euros. Así, le pidió el número de la tarjeta, pero no la fecha de caducidad ni el CVV. Acto seguido, le realizaron el cargo. "En el momento en el que me di cuenta que era una estafa, llamé a mi banco y me dirigí a la policía", ha aseverado. En el vídeo principal de esta noticia puedes contemplar el caso y por qué existen escollos legales para considerarlo estafa.