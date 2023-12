El chef Carlos Maldonado ha sido el invitado de excepción en Más Vale Tarde, que nos ha enseñado cómo hacer una merluza con verduras para que nos hagan una ovación en casa. Durante el cocinado de la receta, Maldonado se ha deshecho en elogios hacia Pablo Ojeda.

"¡Menudos platazos haces! Me quedo flipando, cómo cocina el tío. Dice que es nutricionista y me lo voy a llevar a 'Raíces'", bromea Maldonado. Cristina Pardo destaca que de los dos años que lleva enseñándonos los secretos de una buena nutrición, solo hubo un día en el que no estuvo tan inspirado como en otros.

"Lo haces muy bien, me gusta mucho. Si algún día dejas la nutrición y piensas en venir a 'Raíces'...", insiste el chef, que saca los colores al nutricionista. Mientras tanto, dan los toques finales a un plato que encanta a Cristina Pardo.