La causa de Daniel Sancho ha sido un procedimiento completamente televisado. Por eso la periodista Elisa Beni ha explicado que, en ocasiones, durante una investigación "además de la estrategia judicial, se lleva una estrategia mediática, por mantener imagen y el juicio público", lo que no quita que "los pleitos se ganan en los juzgados, no en los platós de televisión". Por lo que no entiende que los abogados del hijo de Rodolfo Sancho, hayan mantenido el mismo discurso durante todo el proceso.

Asimismo se encuentra "sorprendida" porque la defensa califique de "triunfo" el veredicto del jurado, cuando "por la información que tengo, en España lo habrían condenado por asesinato".