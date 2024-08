Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ocurrido hace un año en Tailandia. La abogada Beatriz de Vicente, que pudo estar presente mientras se celebraba el juicio hace unos meses, ha asegurado en Más Vale Tarde que "el abogado de oficio de Daniel Sancho estaba a por uvas".

De Vicente detalló que, en su opinión, el letrado mostró una actitud negligente y desinteresada durante momentos cruciales del proceso. "Lo vi con mis ojos; estaba, creo, meditando, porque en más de una ocasión este señor se dormía", aseguró, subrayando que fue testigo directo de la situación.

La abogada también lamentó que, en el día más importante del juicio, cuando el jefe de la investigación presentó las pruebas de incriminación, Sancho se encontraba solo y desbordado, mientras que su abogado no formuló ninguna pregunta y pareció ausente. "Yo no soy nadie para juzgar lo que han hecho o no, o si la estrategia era mala, pero sí sé que el plato fuerte de un juicio penal es el día que viene el jefe de la investigación a defender la incriminación, y ese día la fiscalía estuvo demoledora", concluyó.