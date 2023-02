¿Puede ser Madeleine McCann realmente Julia Faustyna, la joven polaca que afirma ser la niña británica desaparecida en 2007? En Más Vale Tarde, hablamos con el perito judicial Francisco Menén, que ve "casi imposible" establecer el parecido entre ambas partiendo de las fotografías distribuidas por la joven polaca.

"Con la calidad de la imagen, no veo las manchas de los ojos. ¿Quién dice que no ha habido Photoshop?", se pregunta Menén. Además, explica que la sonrisa de un niño "no es la misma" que la de un adulto.

Tampoco el hoyuelo convence a Menén, que insiste en la mala calidad de las imágenes: "Necesito un patrón y no tengo patrón". Sobre la reconstrucción del FBI de Madeleine McCann años después de su desaparición, el perito la califica como "una suposición".

"No tengo los elementos suficientes para valorar esto de una forma taxativa", sentencia.