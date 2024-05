Dos periodistas de laSexta, Daniel Téllez y Aitor Alonso, que estuvieron presentes en la gala de Eurovisión 2024, cuentan cómo vivieron in situ las polémicas que han rodeado a esta edición del festival de música por la participación de Israel. Aitor asegura que hay quien les ha acusado de "blanquear a un país que es genocida" solo por asistir.

En el vídeo sobre estas líneas, señala que la decisión de la participación israelí la tomó la Unión Europea de Radiodifusión, aunque afirma que a él "me hubiera gustado que no, porque nos hubiéramos evitado follones y hubiéramos tenido el buen rollo de siempre, de unidos por la música".

El periodista también explica que durante la actuación de Israel, donde gran parte del público abucheó a la representante israelí, él se dedicó a "mirar el móvil" y se puso "un poco de escorzo". Su compañero, Daniel Téllez, comenta que, tras los abucheos de la semifinal, quiso grabar la escena en la final: "Casualmente teníamos detrás a dos chicos de Israel detrás que no me dejaban grabar, nos gritaban de todo y hubo uno que incluso me dio una patada", afirma.