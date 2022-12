Por toda España, en primera clase, billetes de avión, tren o barco, lo que quieran. Los senadores tienen libertad total para viajar gratis, se supone, que para y desempeñar sus funciones políticas. Y todo esto sin tener que justificar el motivo de trabajo porque no existe ninguna obligación.Según el Senado el motivo de viaje va en la responsabilidad y ética política de cada uno. Además, los senadores tampoco están obligados a hacer una relación pública de sus viajes.

Tras conocerse el escándalo de los viajes de Monago, han aparecido las primeras reacciones. Es el Senado el que paga con dinero público los billetes a las agencias de viajes, o si no, se reembola el importe al senador cuando pase la factura. Así de fácil y siempre que quieran.

La polémica en este asunto es que la información sobre estos viajes es reservada , la Cámara Alta no informa al respecto, ni tampoco del gasto anual por este conncepto. La transparencia es limitada, porque solo informan de de los viajes de delegaciones oficiales

No se sabe donde ni cuando viajan los senadores con dinero público. A parte de viajes gratis cuentan con 1800 euros de ayuda para alojamiento y manutención y si viajan cobran a parte una dieta de 120 euros por cubierto que no tributa. A todo esto, se suma el iphone, el ipad, ordenador portátil, con datos pagados, etc.

La forma de viajar de los senadores es similar a la de los diputados del Congreso, billetes pagados, dietas, transporte, y tampoco tienen la obligación de presentar una justificación. y eso que los sueldos de senadores y diputados ,roza los cinco mil euros al mes.