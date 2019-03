Las destituciones en Hacienda, un frente más por cerrar para Montoro

A Cristóbal Montoro le espera una semana tensa. Porque el ministro de Hacienda tendrá que dar explicaciones en el Congreso de la avalancha de destituciones en la Agencia Tributaria.

El relevo ha sido frenético. A la dimisión del número 2 de la Agencia, por notables diferencias con la dirección, se han sumado cuatro destituciones más.

Hace dos semanas fue apartada la inspectora que tramitaba una multa millonaria para CEMEX. Tras su destitución, dimitieron tres personas más. Y si nos remontamos hasta el mes de julio, el número de destituciones se eleva a 29.

"Todas las decisiones del ministro Montoro son las acertadas", asegura Alberto Luis Gallardón. Y deben serlo, porque según Montoro, el organismo estaba lleno de socialistas. Así dijo el ministro, "el lío me ha servido para conocer lo que desconocía de la Agencia Tributaria. No sabía que estaba trufada de gentes del PSOE en puestos de responsabilidad, (...) que me registren".



Pero el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha desmentido las palabras de su jefe asegurando que “la ideología no cuenta nada” en los nombramientos de la Agencia Tributaria.

Esta crisis no es aislada. La Agencia Tributaria ha protagonizado más polémicas en los últimos meses, como la creada por el DNI de la infanta, donde la Agencia Tributaria atribuyó a la Infanta Cristina propiedades ajenas por un error con su documento de identificación, el supuesto error se cometió 14 veces.



Pero esta película tuvo segunda parte, las facturas falsas. La Agencia Tributaria ha acabado dando por válidas tres facturas de Aizoon, la empresa de los duques de Palma, que había calificado como falsas en enero. La decisión ha salvado a la infanta de cometer un delito fiscal.

Y otro asunto peliagudo, que Montoro perdonara a los evasores no dejó en muy buen lugar la imagen de la Hacienda Pública. "La oposición me habla como si fuera la reencarnación del mal".