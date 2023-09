Dos madres de alumnos del Instituto Elena García Armada en Jerez han asegurado en Más Vale Tarde que el centro tuvo conocimiento de otros casos de bullying, pero no actuó. Varias personas, tanto alumnos como padres, han señalado a lo largo de este jueves que el menor de 14 años que apuñaló a tres profesores y dos compañeros sufría acoso escolar.

María, nombre ficticio, ha asegurado al programa que se sabía que existía este caso de acoso, pero que no es el único. "Mi hijo mediano está en este instituto y sufrió acoso. Yo tengo tres niños, los tres sufrieron acoso. Solo que el último su profesora lo hizo muy bien", ha contado.

Asimismo, se ha quejado de que cuando denunciaba los casos le decían "que sus niños son muy sensibles": "¿Que sean mis hijos más sensibles da motivos a los demás a que les peguen o les rompan material?". Para esta madre, "no es excusa" y dice que "le indigna que se focalice el caso en el menor de edad".

Marisol, otra de las madres, dice que desconoce que se haya denunciado el caso del menor, pero sí que sabe que "hay otras madres que se han quejado y no se ha hecho nada". Ambas se quejan de que no se actúe y se reste "importancia" al bullying, dando como solución "charlas" con las que "las cosas no se arreglan".

Y es que según la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, no había ningún protocolo de acoso, ni ningún protocolo abierto en el instituto. "No había habido con anterioridad ningún problema de falta de convivencia, conflictivo, nada, absolutamente nada", ha aseverado la consejera. Algo con lo que no están de acuerdo estas madres.