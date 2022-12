Xavier García Albiol será el candidato del Partido Popular en las próximas elecciones del 27S después de que Alicia Sánchez Camacho haya decidido echarse a un lado. El popular se presentó a las elecciones de 2011 defendiendo la "mano dura contra los que no se adaptan". Precisamente, esa mano dura es la que ha monopolizado gran parte de su discurso electoral: "Mano dura contra los delincuentes, nuestro objetivo es conseguir amargarlos legalmente y que se marchen de la ciudad, hablando claro".



Tan claro lo ha dejado siempre que hasta le llevaron a los tribunales en 2010 por repartir panfletos en los que se vinculaba inmigración con suciedad y delincuencia. Sin embargo, fue absuelto en 2013 y su imagen no resultó especialmente dañada. Ha llegado a afirmar que "gitanos rumanos están creando una parte importante de la seguridad, es un dato objetivo y no me voy a callar".



No se ha mordido la lengua, precisamente, como alcalde puso el foco en los rumanos de etnia gitana. Se ha escudado siempre en que ha atendido las atenciones de los vecinos, pero no todos se han visto amparado por sus políticas.



Una de sus medidas al frente del Consistorio fue prohibir los rezos en la calle durante el ramadán, un discurso que ha mantenido durante su última campaña bajo el lema "limpiando Badalona", aunque lo que tuvo que limpiar fue su despacho para dejar paso a una nueva alcaldesa.