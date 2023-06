El uso excesivo de chanclas puede afectar a nuestra salud. Su mala sujeción y su falta de amortiguación perjudica la amortiguación y puede provocarnos problemas de salud en la espalda o en las rodillas. Así lo defiende el traumatólogo José González, que ha explicado en Más Vale Tarde por qué debería "estar prohibido" estar todo el día con las chanclas.

"En la piscina un rato me parece fenomenal, en la playa dependiendo de si es lisa o no también se `puede estar, pero desde luego desde el punto de vista médico no es lo más recomendable estar todo el día", ha aseverado. En este sentido, ha indicado que el impacto del pie en el suelo "genera una onda de choque se trasmite a todo el cuerpo y repercute en la biomecánica de las articulaciones". En el vídeo principal de esta noticia explica qué calzado es el adecuado y por qué no debes andar descalzo.