Cuando se cumple un año desde la detención de Daniel Sancho por el presunto asesinato del cirujano, Edwin Arrieta, han aparecido nuevas informaciones que podrían dar un vuelco al caso. Estas informaciones apuntan que Daniel Sancho podría haber comprado dos rollos de papel film con el que plastificó la habitación donde, presuntamente, asesinó a su amigo.

Estas informaciones han sido desmentidas rotundamente por la defensa del hijo del actor Rodolfo Sancho, que dicen que esas declaraciones no existen. Al igual que no existe el informe policial donde se le imputan estas actuaciones. Además, afirman que en la lista de la compra del 2 de agosto de Daniel hay dos rollos de papel film, que cualquiera podría tener en su cocina, pero que no serían suficiente para plastificar suelos, paredes o mobiliario. Se muestran bastante indignados con estas informaciones.