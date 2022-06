Los precios siguen su escalada y la inflación se ha disparado ya hasta el 10,2% en junio. Una situación ante la que Cristina Pardo critica en Más Vale Tarde que echa de menos "un poco de pedagogía por parte de las autoridades".

"Primero te dicen: 'No, esto es culpa de la guerra de Rusia'", apunta la presentadora, que agrega: "Ahora nos dijeron 'No, porque la segunda parte del año será algo mejor'". "Obviamente por cómo está funcionando la política internacional eso ya parece que no va a ser de todo así", advierte.

"Ahora nos dicen que es a causa de que Rusia haya cortado el suministro de gas a algunos países", continúa Pardo, que insiste: "Echo en falta un poco más de pedagogía para intentar explicar a los ciudadanos verdaderamente qué es lo que está pasando, porque es que no lo sabemos". Puedes ver su reflexión en el vídeo sobre estas líneas.