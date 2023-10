Más Vale Tarde ha entrevistado este lunes al abogado de la discoteca La Fonda Milagros, el local donde se originó el incendio en Atalayas (Murcia). Francisco Adán ha defendido en el programa que sus clientes no sabían del cese de actividad ordenado por el Ayuntamiento en 2022 y que sí tenían licencia. Un documento que él no ha visto, algo que ha sorprendido a la presentadora Cristina Pardo: "¿Va a hacer prueba de fe?".

El letrado ha defendido que los dueños no recibieron "ninguna notificación" de cierre ni tampoco presentaron un recurso a la misma orden. A esto, Pardo le ha preguntado cómo es posible que no haya recibido la notificación si han recurrido la clausura. "A mí me contratan con posterioridad. Hay cosas que desconozco", se ha limitado a contestar Adán, incluso cuando le preguntó por otro local incendiado en 2019 del mismo dueño.

Cristina Pardo le ha preguntado, ya que ella no sabe "de leyes y procesos judiciales", que le explique "cómo va a defender que La Fonda y Teatre tenían licencia si no hay posibilidades de ver los papeles". "¿Usted, qué va a hacer, una prueba de fe?", ha insistido la presentadora.

A esto, el abogado asegura que él no hace pruebas de fe: "Yo por desgracia en mi trabajo no hago nunca pruebas de fe. Me dedico a las pruebas", ha añadido. Asimismo, dice que esperará a conocer más información del caso, ya que todavía se desconoce el origen del incendio.