Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, ya había avisado: no volvería a posar en una foto rodeada solo por hombres ni a participar en ningún foro en el que no hubiese más mujeres. Cansada de esta situación, la de verse en muchos eventos siendo la única mujer porque es la ministra, tomó esta decisión que hoy ha aplicado por primera vez.

Ha ocurrido durante el Fórum sobre Liderazgo Empresarial y Directivo "Madrid Leaders Forum", cuando justo posaba junto a varios directivos y se daba cuenta de que eran todos hombres. Al ser consciente de la situación, Calviño abandonaba el photocall y se disculpaba: "No me voy a hacer la foto. Lo siento, de verdad, lo tendríamos que haber hablado antes".

Una vez ha terminado el acto ya sí se ha hecho una foto junto a varios directivos, entre ellos Sara Molero, la secretaria general de Confederación Empresarial de Madrid. Una imagen en la que han aparecido dos hombres y dos mujeres.

Sin embargo, hay un detalle que no ha pasado desapercibido a la presentadora de Más Vale Tarde, Cristina Pardo, quien ha visto algo en este momento que no le ha gustado. "A mí no me ha gustado que digan 'necesitamos una chica', busquen a una mujer que estaba pululando por ahí y al terminar la foto, los dos hombres se van con la ministra y la mujer que han escogido para la foto se va para otro lado", ha comentado la presentadora, sobre lo que considera un "apaño" que han hecho para que la fotografía saliese adelante.