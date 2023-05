El cambio de armario entre estaciones es un quebradero de cabeza, aunque siempre para unos más que otros. Iñaki López afirma que en su caso "me pongo la misma ropa en invierno y en verano", a lo que se suma Javier Bastida, que confiesa que "yo voy a la caja de plástico donde uno mete el jersey en el mes de mayo, lo abro más o menos en octubre, lo huelo y para dentro".

Cristina Pardo, por su parte, abre en el vídeo sobre estas líneas el melón de cuándo es el mejor momento para guardar la funda nórdica. Sobre esta cuestión, Iñaki admite que "yo tardé un año en descubrir que las fundas nórdicas se sacaban". "No cuentes estas cosas, no te hacen bien", le responde su compañera, que le asegura que "me va a escribir tu mujer en dos minutos solicitando el divorcio".

"He bajado a la tintorería con la funda y la sábana de la funda varias veces", prosigue el presentador de Más Vale Tarde ante el asombro de Cristina, que le vuelve a pedir que no revele estos detalles de su vida y se ofrece como su "representante".