La noticia del crimen de los tres hermanos en Morata de Tajuña (Madrid) ha despertado el estupor entre sus vecinos de Torre de Juan Abad, la localidad de Ciudad Real de la que eran originarios. El programa Más Vale Tarde ha charlado con Juani, quien se muestra en "shock" por lo sucedido.

Asegura que éstos también pidieron dinero a varias personas del pueblo ciudadrealeño: "Les pedían una cantidad y les aseguraban que les devolverían el doble de dinero. Yo eso no lo he entendido nunca", asegura la mujer, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas. Según su testimonio, éstos nunca explicaron para qué necesitaban el dinero. "A mí me lo contaron, pero no me dijeron para qué era. No entiendo nada", expresa.

Recuerda que visitaban el pueblo con frecuencia e incluso fueron en una ocasión "para reclamar una herencia que no era para ellos". Además, Juani asegura que habían vendido objetos de valor, una casa y terrenos.