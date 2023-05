Después de la trilogía del despecho, Shakira ha decidido sacar una nueva canción y esta vez va dedicada a sus hijos, Milan y Sasha. En 'Acróstico', que así se llama este nuevo tema, habla del amor que siente hacia los peques, pero también aprovecha la ocasión para "lanzar pullas a Piqué", observa María Lamela.

"Es para sudar hojaldre", comenta Iñaki López, y Elisa Beni opina que le resulta complicado "diferenciar la primera, de la segunda" canción porque "todo lo canta igual": "Es lo mismo", sentencia.

De hecho, está convencida ni que con 20 años le habría gustado: "No he sido tan ñoña en la vida. Tampoco me gustaba Mecano, que era muy ñoño", sentencia.