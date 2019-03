Del confesionario a la celda

La policía ha detenido a Francisco Javier, director del colegio de los salesianos en Cádiz. Se le acusa de presuntos abusos y maltrato a menores.



Esta mañana lo llevaban a la comisaría de Cádiz aunque en el centro aún no le han cesado. Juan Carlos Pérez, vicario provincial de los salesianos, ha declarado: "No vamos a tomar ninguna medida hasta que la policía no nos presente los cargos". Sin embargo, ha afirmado: "Estamos desconcertados, tristes y muy dolidos. Jamás podiamos pensar algo así".

Fuentes policiales han confirmado que por el momento son doce los menores, entre doce y catorce años, que han corroborado las denuncias ante el director del centro.

El sacerdote de 40 años está acusado de realizar tocamientos, de amenazar a sus alumnos y de castigos físicos. Estos abusos podrían haberse estado produciendo desde 2011, año en el que se incorporó al colegio.

El tío de uno de los menores ha mostrado un testimonio estremecedor: "El director los llevaba a su despacho a cambio de sacarles de clase. Los pegaba. Era como un premio". A lo que ha añadido: "Él tenía un juego: les tiraba de los testículos hasta que los niños se caían".

Estos hechos contrastan con las declaraciones del propio sacerdote a los alumnos de su antiguo centro y con las que los mismos menores profesaban a su director antes de que abandonara el colegio.

En estos momentos está detenido pero esta misma semana tendrá que declarar ante el juez.